Об этом в интервью 24 Каналу сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Что сказал Бродский о будущем Сектора Газа?

Михаэль Бродский отметил, что, как только ХАМАС будет полностью разоружен и перестанет представлять угрозу Израилю, то ЦАХАЛ покинет территорию Сектора Газы.

Кто и как будет контролировать Газу после этого – вопрос политический, и пока на него нет ответа,

– заявил господин посол.

Он также подчеркнул, что будущее Сектора Газы зависит от готовности самих палестинцев жить в мире с Израилем, а также от готовности арабских стран поддерживать мирное развитие анклава.

К слову, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху представил план под названием "5 принципов завершения войны" в Секторе Газа. Этот план предусматривает, чтобы террористы ХАМАС разоружились, все израильские заложники были освобождены, Сектор Газы был демилитаризован, Израиль отвечал бы там за безопасность, а власть при этом перешла бы "неизраильской мирной гражданской администрации".

Позже в Офисе премьера Израиля отметили, что Тель-Авив согласится на перемирие с ХАМАСом при условии одновременного освобождения всех заложников и выполнения остальных условий Израиля о прекращении войны.