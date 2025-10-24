Зеленський і Мерц обговорили ситуацію у Вашингтоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Про що Зеленський просив Мерца?

У ході переговорів з Мерцом Зеленський порушив питання зміцнення оборонних можливостей України та звернувся з "конкретними проханнями".

Після саміту Мерц заявив, що німецький уряд розглядає пропозиції щодо посилення підтримки Києва, зокрема використання німецьких технологій для захисту енергетичної та водної інфраструктури.

Які саме запити озвучив Зеленський, наразі невідомо – обидва лідери утрималися від розкриття деталей під час офіційних заяв.

