Про конфлікт із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном німецький канцлер Фрідріх Мерц розповів особисто, пояснивши у чому була причина суперечки. Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву в DW.
У чому звинуватив канцлер Орбана?
Мерц повідомив, що прем'єр Угорщини дорікав європейським лідерам у відмові від діалогу з Кремлем. Мовляв, вони не хочуть вести переговори щодо війни в Україні.
У відповідь на це канцлер нагадав йому, що минулого року в липні під час угорського голодування у Раді ЄС, він їздив спочатку до Києва, а потім до Москви на зустріч з "господарем Кремля" Путіним.
І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти,
– додав він.
Канцлер Німеччини зізнався, що обмірковує можливість дзвінка до Путіна, але водночас зазначив, що наразі будь-яка така спроба призводить до ще більших обстрілів України.
Чому Мерц і Орбан посварилися на саміті ЄС?
Це вже не перша дискусія лідерів – ЗМІ раніше повідомляли, що на неформальному саміті в Данії Мерц жорстко розкритикував Орбана за зрив важливих обговорень.
Словесна перепалка сталась під час обговорення російсько-українського питання.
Прем'єр Польщі Дональд Туск також втрутився у діалог. Віктор Орбан водночас заявив, що Туск ризикує втягнути Європу у війну з Росією.
Що каже Орбан про війну проти України?
Віктор Орбан звинуватив Володимира Зеленського у моральному шантажі задля вступу в ЄС. Він зазначив що переважна більшість угорців відмовила Україні на референдумі.
Прем'єр Угорщини зазначив, що угорці не бажають бути в ЄС з українцями. Натомість доля України визначається її сусідством із Росією та воєнним станом.
Угорський розвіддрон порушив повітряний простір України щонайменше 2 рази. Як зазначають експерти, до цього могла бути причетна Росія. Ворог задля отримання необхідних для нього даних, міг скористатись безпосереднім впливом на Орбана.