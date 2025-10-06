Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, повідомляє 24 Канал.
Чи вплине Угорщина на вступ України до ЄС?
Володимир Зеленський заявив, що більшість угорців підтримують вибір українського народу щодо євроінтеграції.
Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном або без, бо це вибір народу України,
– наголосив він.
За словами президента, Україна не лише виконує всі необхідні технічні вимоги, а й бореться за свободу та безпеку всієї Європи, ділиться власним досвідом і допомагає стримувати спільні загрози.
Наразі саме прем'єр-міністр Угорщини залишається єдиним, хто стримує процес вступу України до ЄС. Водночас, за словами Зеленського, цей шлях є незворотним.
Це просто несправедливо – розказувати байки про Україну. І це робить сьогодні одна людина, якій здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час,
– зазначив глава держави.
Зеленський пояснив, що зміна процедури ухвалення рішень щодо розширення ЄС могла б стати способом обійти позицію Угорщини. За його словами, більшість країн-членів підтримують Україну та розуміють важливість її вступу до Євросоюзу.
Що може стати на заваді?
Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його країна виступає проти прискорення вступу України до Європейського Союзу. За словами політика, будь-які зміни мають бути схвалені всіма державами-членами.
Однак під час пресконференції з Зеленським Схооф заявив, що майбутнє України пов’язане з членством у Європейському Союзі, і в цьому немає жодних сумнівів. За його словами, Єврокомісія вважає, що Україна готова відкрити перший переговорний кластер.
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв'ю 24 Каналу також розповіла, що до кінця 2025 року технічно можливо відкрити всі шість кластерів у переговорах з Україною.