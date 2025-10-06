Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, повідомляє 24 Канал.

Читайте також ЄС може заблокувати голос Орбана, але не хоче: політолог здивував причиною

Чи вплине Угорщина на вступ України до ЄС?

Володимир Зеленський заявив, що більшість угорців підтримують вибір українського народу щодо євроінтеграції.

Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном або без, бо це вибір народу України,

– наголосив він.

За словами президента, Україна не лише виконує всі необхідні технічні вимоги, а й бореться за свободу та безпеку всієї Європи, ділиться власним досвідом і допомагає стримувати спільні загрози.

Наразі саме прем'єр-міністр Угорщини залишається єдиним, хто стримує процес вступу України до ЄС. Водночас, за словами Зеленського, цей шлях є незворотним.

Це просто несправедливо – розказувати байки про Україну. І це робить сьогодні одна людина, якій здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час,

– зазначив глава держави.

Зеленський пояснив, що зміна процедури ухвалення рішень щодо розширення ЄС могла б стати способом обійти позицію Угорщини. За його словами, більшість країн-членів підтримують Україну та розуміють важливість її вступу до Євросоюзу.

Що може стати на заваді?