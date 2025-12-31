Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

У продовження теми Не Балтія та не Польща: ЗМІ назвали найбільш уразливу перед діями Путіна країну Європи

Як Німеччина готується до війни?

Подібні новини з Берліна – не первина. Та це лишень означає, що там справді серйозно підходять до справи.

Конфіденційний урядовий документ "Оперативний план для Німеччини" (OPLAN) є своєрідною чернеткою, як військові планувальники бачать роль Німеччини у війні. Це важливо, оскільки країна взяла на себе центральну роль у логістиці та плануванні підкріплень для НАТО.

Цікаво, що гібридні загрози, як-от кібератаки, саботаж та дезінформаційні кампанії, прямо вказані інструментом війни, а не просто фоновим тиском.

У документі йдеться, що у випадку конфлікту Німеччина стане "пріоритетною мішенню для звичайних атак із застосуванням систем зброї великої дальності", спрямованих як проти військової, так і проти цивільної інфраструктури,

– вказало Politico.

Оскільки німецькі землі є оперативною базою і транзитним коридором для військ НАТО, то вони "рано опиняться під тиском".

"OPLAN визначає п'ятиетапну модель ескалації, починаючи від раннього виявлення та стримування загроз і закінчуючи національною обороною, колективною обороною НАТО та постконфліктним відновленням. У документі зазначається, що Німеччина наразі діє на першому етапі, де вона зосереджена на створенні спільної картини загроз, координації між урядами та підготовці логістичних та захисних заходів", – перелічило медіа.

Доки бойові сили розгортаються в інших місцях, підрозділи внутрішньої безпеки мають захищати критично важливу інфраструктуру, забезпечувати переміщення військ через територію Німеччини та підтримувати державні функції. Тобто OPLAN значно розширює роль внутрішніх збройних сил.

Сценарії, описані планувальниками в OPLAN, узято не зі стелі: останнім часом Німеччина та її союзники зіткнулися з потоком гібридних атак з боку Росії. І вони саме такі, як передбачені у плані.

"Федеральна влада задокументувала зростання російського шпигунства, кібератак та зусиль впливу, спрямованих на політичні інституції, критичну інфраструктуру та громадську думку", – написало ЗМІ.

Тим часом накаляється ситуація довкола країн Балтії

Кирило Буданов під час нещодавніх інтерв'ю двічі за тиждень заявив, що Росія окупує саме країни Балтії.

Подивіться на мапу світу й ви знайдете відповідь. Перш за все, країни Балтії. Так географічно склалося,

– аргументував він.

18 грудня троє російських прикордонників перетнули територію Естонії і перебували там приблизно на 20 хвилин. В Україні сказали, що саме так виглядає гібридна війна.

До речі, інцидент стався на річці Нарва – про "тонке місце" в цьому районі не так давно попередив європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс.

За кілька днів Естонія попередила: якщо "зелені чоловічки" знову з'являться, їх просто застрелять. А 30 грудня повідомили, що Литва розглядає можливість підірвати мости на кордоні, якщо це буде потрібно.