Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

В продолжение темы Не Балтия и не Польша: СМИ назвали наиболее уязвимую перед действиями Путина страну Европы

Как Германия готовится к войне?

Подобные новости из Берлина – уже обычное дело. Но это только означает, что там действительно серьезно подходят к вопросу.

Конфиденциальный правительственный документ "Оперативный план для Германии" (OPLAN) является своеобразным черновиком, как военные планировщики видят роль Германии в войне. Это важно, поскольку страна взяла на себя центральную роль в логистике и планировании подкреплений для НАТО.

Интересно, что гибридные угрозы, например кибератаки, саботаж и дезинформационные кампании, прямо указаны инструментом войны, а не просто фоновым давлением.

В документе говорится, что в случае конфликта Германия станет "приоритетной мишенью для обычных атак с применением систем оружия большой дальности", направленных как против военной, так и против гражданской инфраструктуры,

– указало Politico.

Поскольку немецкие земли являются оперативной базой и транзитным коридором для войск НАТО, то они "рано окажутся под давлением".

"OPLAN определяет пятиэтапную модель эскалации, начиная от раннего выявления и сдерживания угроз и заканчивая национальной обороной, коллективной обороной НАТО и постконфликтным восстановлением. В документе отмечается, что Германия сейчас действует на первом этапе, где она сосредоточена на создании общей картины угроз, координации между правительствами и подготовке логистических и защитных мероприятий", – перечислило медиа.

Пока боевые силы разворачиваются в других местах, подразделения внутренней безопасности должны защищать критически важную инфраструктуру, обеспечивать перемещение войск через территорию Германии и поддерживать государственные функции. То есть OPLAN значительно расширяет роль внутренних вооруженных сил.

Сценарии, описанные планировщиками в OPLAN, взяты не с потолка: в последнее время Германия и ее союзники столкнулись с потоком гибридных атак со стороны России. И они именно такие, как предусмотрены в плане.

"Федеральная власть задокументировала рост российского шпионажа, кибератак и усилий влияния, направленных на политические институты, критическую инфраструктуру и общественное мнение", – написало СМИ.

Тем временем накаляется ситуация вокруг стран Балтии

Кирилл Буданов во время недавних интервью дважды за неделю заявил, что Россия оккупирует именно страны Балтии.

Посмотрите на карту мира и вы найдете ответ. Прежде всего, страны Балтии. Так географически сложилось,

– аргументировал он.

18 декабря трое российских пограничников пересекли территорию Эстонии и находились там примерно на 20 минут. В Украине сказали, что именно так выглядит гибридная война.

Кстати, инцидент произошел на реке Нарва – о "тонком месте" в этом районе не так давно предупредил европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Через несколько дней Эстония предупредила: если "зеленые человечки" снова появятся, их просто застрелят. А 30 декабря сообщили, что Литва рассматривает возможность взорвать мосты на границе, если это будет нужно.