Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив 24 Каналу, що Росія поступово втрачає статус технологічної зброярної держави, яка колись входила до трійки світових лідерів з експорту озброєння. Вона перетворюється на "паперового тигра" ціною української боротьби.

Дивіться також: Може летіти до 200 кілометрів: Росія запускає виробництво нової авіабомби, – ГУР

Навіщо Росія застосувала "Циркон" і що їй це дало?

Місце пуску поки невідоме, але зазвичай "Циркони" базуються в Криму та в територіальних водах біля півострова.

"Циркон" – це велика протикорабельна ракета. Однак завдяки доопрацюванням двигуна та палива вона позиціюється як гіперзвукова крилата ракета морського базування – свого роду аналог "Кинджала", який є гіперзвуковою ракетою повітряного базування.

Її застосовували у 2023 та 2024 роках. Росіяни обіцяли збільшити обсяги в рази, а то й десятки разів, але зараз бачимо лише поодинокі застосування,

– зазначив Кузан.

Її застосовують, щоб продемонструвати "російську велич" і те, що вони можуть воювати не лише дешевими "Шахедами", а й високотехнологічною зброєю.

Наскільки ослабла російська військова промисловість?

Однак спроможності Росії виготовляти такі ракети значно зменшилися, зокрема завдяки українським далекобійним ударам.

"Ракета – це дуже складна конструкція. Усі ці удари значно зменшили можливості росіян виготовляти ракети, оптику, засоби протиповітряної оборони та протидії повітряним загрозам", – підкреслив Кузан.

Росію завжди входила до трійки лідерів по виробництву зброї, а за експортом озброєння була на другому місці у світі. Але зараз втрачає позиції.

Росія стала "паперовим тигром" не сама по собі, а ціною нашої боротьби, наших життів і територій. Нам це не відчутно – на нас прилітає "Циркон", ворог просувається на фронті. Однак для світу Росія справді втрачає свою загрозу. Зараз вони можуть показувати демонстраційні зразки ракет, але вже не можуть загрожувати ними всій Європі, як обіцяв Путін ще з 2017 року,

– підсумував Кузан.

Що ще відомо про стан російської оборонної промисловості?