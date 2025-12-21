Россия тратит огромные средства на войну. Благодаря западным санкциям и ударам Украины по НПЗ ее доходы от нефти и газа сократились. Как следствие – экономика страны столкнулась с неконтролируемой инфляцией и растущим бюджетным дефицитом, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему крах экономики не остановит агрессию Путина?

Однако, по словам аналитиков, надвигающаяся экономическая буря вряд ли заставит Владимира Путина в ближайшее время сесть за стол переговоров, чтобы завершить войну в Украине.

Кремль способен выдержать нынешний темп боевых действий еще много лет, даже в условиях действующих западных санкций.

По словам сотрудницы CSIS Марии Снеговой, в перспективе ближайших 3 – 5 лет Россия может продолжать войну, хотя делать прогнозы на более долгий период сложно.

Справка: CSIS – Центр стратегических и международных исследований.

В то же время группа российских экономистов в эмиграции, выступающих против Путина, считает, что война на истощение может продолжаться еще дольше, поскольку способность Кремля вести войну "не ограничена экономическими факторами".

По мнению эксперта из RUSI Ричарда Коннолли, западные санкции не нанесли достаточно боли энергозависимой экономике России, чтобы изменить планы Москвы относительно войны.

Справка: RUSI – Королевский объединенный институт оборонных исследований.

Специалист считает, что пока Россия добывает нефть и продает ее по относительно приемлемой цене, у нее достаточно денег, чтобы как-то держаться. Этого достаточно, чтобы экономика не стала решающим фактором в расчетах Путина по войне.

История показывает, что Россия соглашается на невыгодный мир только во время глубоких экономических кризисов – как в конце Первой мировой войны или после войны в Афганистане. Но нынешняя ситуация "даже близко не такая", и для этого нужно значительно более сильное и длительное экономическое давление.

Как Россия держится на плаву и что может ее "потопить"?

Высокая инфляция в России не приводит к массовому недовольству населения – этому мешают пропаганда и репрессии. Более того, россияне привыкли к инфляции, ведь она была высокой еще с постсоветских времен.

В прошлом году военные расходы России выросли на 38%. Это создало новую группу выгодоприобретателей войны – оборонные предприятия и часть рабочих. В некоторых регионах бедность даже уменьшилась, что снижает общественное давление на Путина.

Благодаря импортозамещению Россия нарастила производство одежды, обуви, продуктов и простой электроники, а зарплаты отдельных работников в 2021 – 2024 годах выросли в 3 – 5 раз.

Экономический подъем почувствовали и бедные сельские регионы – благодаря большим выплатам военным и их семьям. Сегодня российские солдаты получают рекордные выплаты, а государство также щедро компенсирует потери семьям погибших и раненых. Это помогло властям сдержать недовольство, несмотря на почти миллион потерь в войне против Украины, из которых около 250 тысяч – погибшие. Массовых протестов, как во времена войн в Чечне или Афганистане, не возникло.

В то же время Кремль осознает риск: в случае завершения войны страна получит большое количество ветеранов без работы и с потребностями в дорогостоящем лечении.

С внутриполитической точки зрения Путину выгоднее продолжать войну, отмечает Кимберли Донован из Atlantic Council. Пока экономические проблемы Россия контролирует, но в долгосрочной перспективе ситуация может ухудшиться.

Страна активно тратит средства Фонда национального благосостояния – по данным Киевской школы экономики, его ликвидные активы сократились на 57% с начала войны.

В Atlantic Council предупреждают: без этих резервов России будет трудно удерживать нынешние военные расходы без сокращения социальных программ.

Кроме того, новые санкции США и Британии против "Лукойла" и "Роснефти" значительно повысили расходы для бизнеса. России приходится обходить ограничения через более мелкие компании, что стоит дорого. Если контроль за санкциями усилят, а Индию и Китай заставят сократить закупки российской нефти, давление на Кремль существенно возрастет. Чем жестче санкции, тем дороже России их обходить.

