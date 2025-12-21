Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на SVT Nyheter.

Что известно о проверке судна России?

Российский контейнеровоз Adler остановился в шведских водах из-за отказа двигателя 20 декабря. Судно стало на якорь у полуострова Кулла на юго-западе Швеции.

Как сообщили в издании, ночью 21 декабря шведские власти задержали судно. После таможенная служба вместе с береговой охраной и полицией поднялись на борт. Там начали проверку, которая продолжалась и на следующий день.

По словам представителя шведской таможни Мартина Геглунда, пребывания правоохранителей на судне проходит без инцидентов, "экипаж был очень приветливым", а операция происходит "спокойно".

Как пишет СМИ, Adler принадлежит компании M Leasing LLC, которая находится под санкциями США и ЕС. Отмечается, что корабли этой компании могут перевозить северокорейские боеприпасы. Их России потом использует против Украины.

В таможне добавили, что не знают о пункте назначения контейнеровоза. Однако сказали, что он вышел из порта российского Санкт-Петербурга 15 декабря.

В Швеции отметили, что задержание стало частью серии проверок в рамках противодействия российской гибридной деятельности и незаконной торговли вооружениями в водах Европы.

