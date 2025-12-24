Что известно о материальном положении россиян?
На этом фоне ломбарды нарастили прибыли. Детали в среду, 24 декабря, рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает 24 Канал.
Многие россияне перестало чувствовать рост зарплат и доходов, а также замедление инфляции. В конце ноября они стали хуже оценивать свое материальное положение.
В частности, банки страны-агрессора стали чаще отказывать в кредитах на товары в магазинах. Экспресс-займы при покупке в торговых точках одобряют лишь каждому десятому клиенту.
В ноябре доля отказов по таким продуктам стала максимальной за год и приблизилась к 90%,
– говорится в отчете СВР.
Интересно, что почти треть всех оформленных в 2025 году кредитов пришлась на последний квартал – это максимальный показатель за весь год. Целью займов стали:
- для 25% опрошенных россиян – рефинансирование старых долгов;
- для 19% – ремонт;
- для 14% – покупка автомобиля;
- для 11% – праздничные потребности, например подарки.
Также в России выросла популярность опции "оплата частями" при покупке новогодних подарков – ею планирует воспользоваться 31% респондентов, тогда как 18% предпочтут кредитные карты. Кстати, прошлом году наблюдалась противоположная тенденция.
На таком фоне ломбарды страны-агрессора получили за январь – сентябрь 9,6 миллиардов рублей чистой прибыли.
К слову, финансовые трудности заставляют все больше россиян брать быстрые займы. По данным Цетробанка, ежемесячно количество людей, которые обращаются в микрофинансовые организации, растет примерно на 300 тысяч, передает The Moscow Times.
Что еще происходит в России?
Только 25 % россиян поддерживают продолжение войны в Украине, что является самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения.
В то же время в конце 2025 года в стране-агрессоре зафиксирован резкий рост жалоб на задержки зарплат – более 26 тысяч случаев. Так, количество обращений о нарушении трудовых прав превысило 70 тысяч.
К слову, процветать продолжает российский похоронный бизнес. Пять лидеров по итогам 2024 года заработали 14,872 миллиарда рублей выручки, что на 24% больше, чем годом ранее.