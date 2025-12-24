Дві третини опитаних росіян виступають за початок мирних переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування російського "Левада-Центру".

Скільки відсотків росіян підтримує війну з Україною?

Опитування російського "Левада-Центру", яке охопило 1618 респондентів у 50 регіонах Росії і проводилося з 11 по 19 грудня.

Соціологи зазначають, що частка прихильників мирного врегулювання зросла до 66%. Водночас тих, хто підтримує продовження бойових дій, залишилося лише 25% – мінімальне значення за весь період спостережень.

Серед прихильників війни переважають ті, хто довіряє російському телебаченню та схвалює дії Володимира Путіна. Натомість за мирні переговори більше голосують жінки (71%), респонденти до 40 років (74%), люди з середньою освітою і нижче (72%), жителі сіл (72%), ті, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом (80%), не схвалюють дії Путіна (80%) або довіряють соціальним мережам як джерелу інформації (75%).

Варто зазначити, що 73% росіян підтримує конкретно дії російської армії в Україні. Лише 18% вважають їх неправильними.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що навколо Путіна зараз залишається вузьке ядро радикально налаштованих осіб, які наполягають на продовженні війни.

Фактично навколо Путіна лишилося ядро нацистів, які хочуть далі воювати, частина з яких або самі заробляють, або мають близьких, що збагачуються на війні,

– написав він.

