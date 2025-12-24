Україна домовлятиметься про вільну торгівлю зі США: є нюанс щодо санкцій проти Росії

Що передбачає пункт мирної угоди щодо торгівлі?
Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Про це під час спілкування з журналістами розповів Володимир Зеленський, пише 24 Канал.
Проте США розглядають не лише торгівлю з Україною, а і Росією теж.
Позиція Америки – оскільки це чотиристоронній документ – щодо вільної торгівлі, якщо вони будуть давати вільну торгівлю Україні, вони хочуть мати певний паритет з росіянами. Тобто вони говорять про угоду про вільну торгівлю з Україною і про угоду про вільну торгівлю з Росією,
– розповів Зеленський.
Чи знімуть санкції з Росії?
Відомо, що зараз на Росію накладені санкції, що забороняють їй імпортувати свої товари до певних країн. Проте якщо США захочуть укласти угоду про вільну торгівлю, заборону можуть зняти.
Ми не бачимо зняття санкцій в цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. І тут питання вже – наскільки сильними можуть бути європейці, – говорить Президент.
Що відомо про мирний план для Україні?
Україна підготувала базовий документ про закінчення війни з 20 пунктів, який передбачає повне припинення вогню після погодження всіма сторонами. Документ буде винесений на ратифікацію парламенту або всеукраїнський референдум, можливо одночасно з виборами.
Найскладнішим пунктом мирної угоди є територіальне питання, яке фіксує поточну лінію зіткнення в чотирьох регіонах України. Україна та США досі не досягли згоди щодо територій Донеччини та статусу Запорізької АЕС у рамках угоди. Відомо, що Україна пропонує США спільне управління Запорізькою АЕС за формулою 50 на 50.
Президент Зеленський розповів про плани створення вільних економічних зон на Донбасі. Для затвердження створення таких зон може знадобитися референдум, але він буде можливий лише за умови припинення вогню на 60 днів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що після підписання мирної угоди мобілізацію можуть скасувати або трансформувати. Воєнний стан може залишатися кілька місяців після угоди, а вибори відбудуться за умов безпеки.