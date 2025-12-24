Україна домовлятиметься про вільну торгівлю зі США: є нюанс щодо санкцій проти Росії

Що передбачає пункт мирної угоди щодо торгівлі?

Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Про це під час спілкування з журналістами розповів Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

Проте США розглядають не лише торгівлю з Україною, а і Росією теж.

Позиція Америки – оскільки це чотиристоронній документ – щодо вільної торгівлі, якщо вони будуть давати вільну торгівлю Україні, вони хочуть мати певний паритет з росіянами. Тобто вони говорять про угоду про вільну торгівлю з Україною і про угоду про вільну торгівлю з Росією,

– розповів Зеленський.

Чи знімуть санкції з Росії?

Відомо, що зараз на Росію накладені санкції, що забороняють їй імпортувати свої товари до певних країн. Проте якщо США захочуть укласти угоду про вільну торгівлю, заборону можуть зняти.

Ми не бачимо зняття санкцій в цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. І тут питання вже – наскільки сильними можуть бути європейці, – говорить Президент.