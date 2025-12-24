Украина будет договариваться о свободной торговле с США: есть нюанс относительно санкций против России

Что предусматривает пункт мирного соглашения по торговле?
Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Об этом во время общения с журналистами рассказал Владимир Зеленский, пишет 24 Канал.
Смотрите также Когда Украина может стать членом ЕС: Зеленский назвал детали мирного соглашения
Однако США рассматривают не только торговлю с Украиной, а и Россией тоже.
Позиция Америки – поскольку это четырехсторонний документ – по свободной торговле, если они будут давать свободную торговлю Украине, они хотят иметь определенный паритет с россиянами. То есть они говорят о соглашении о свободной торговле с Украиной и о соглашении о свободной торговле с Россией,
– рассказал Зеленский.
Снимут ли санкции с России?
Известно, что сейчас на Россию наложены санкции, запрещающие ей импортировать свои товары в определенные страны. Однако если США захотят заключить соглашение о свободной торговле, запрет могут снять.
Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций. И здесь вопрос уже – насколько сильными могут быть европейцы, – говорит Президент.
Что известно о мирном плане для Украины?
Украина подготовила базовый документ об окончании войны из 20 пунктов, который предусматривает полное прекращение огня после согласования всеми сторонами. Документ будет вынесен на ратификацию парламента или всеукраинский референдум, возможно одновременно с выборами.
Самым сложным пунктом мирного соглашения является территориальный вопрос, который фиксирует текущую линию соприкосновения в четырех регионах Украины. Украина и США до сих пор не достигли согласия относительно территорий Донецкой области и статуса Запорожской АЭС в рамках соглашения. Известно, что Украина предлагает США совместное управление Запорожской АЭС по формуле 50 на 50.
Президент Зеленский рассказал о планах создания свободных экономических зон на Донбассе. Для утверждения создания таких зон может понадобиться референдум, но он будет возможен только при условии прекращения огня на 60 дней.
Президент Владимир Зеленский заявил, что после подписания мирного соглашения мобилизацию могут отменить или трансформировать. Военное положение может оставаться несколько месяцев после соглашения, а выборы состоятся при условиях безопасности.