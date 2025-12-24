Украина будет договариваться о свободной торговле с США: есть нюанс относительно санкций против России

Что предусматривает пункт мирного соглашения по торговле?

Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Об этом во время общения с журналистами рассказал Владимир Зеленский, пишет 24 Канал.

Однако США рассматривают не только торговлю с Украиной, а и Россией тоже.

Позиция Америки – поскольку это четырехсторонний документ – по свободной торговле, если они будут давать свободную торговлю Украине, они хотят иметь определенный паритет с россиянами. То есть они говорят о соглашении о свободной торговле с Украиной и о соглашении о свободной торговле с Россией,

– рассказал Зеленский.

Снимут ли санкции с России?

Известно, что сейчас на Россию наложены санкции, запрещающие ей импортировать свои товары в определенные страны. Однако если США захотят заключить соглашение о свободной торговле, запрет могут снять.

Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций. И здесь вопрос уже – насколько сильными могут быть европейцы, – говорит Президент.