Якими будуть вільні економічні зони?

Росіяни прагнуть виходу українських військ із Донецької області, а американці спробують знайти шлях, який врахує позицію й української сторони. Прот це під час спілкування з журналістами розповів Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

Дивіться також Зеленський пояснив, що буде з мобілізацією та воєнним станом після підписання мирної угоди

Перша економічна зона, невелика але необхідна, – це Енергодар. Вона має бути демілітаризованою зоною, бо йдеться лише про окремі економічні питання та спеціальне законодавство.

Я сказав, що вони (Росія) мають вивести армію. На цій фактично тимчасово окупованій станції є лише російська армія. Там немає української армії, тому вони мають відступити,

– розповів Зеленський.



