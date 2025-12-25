Как санкции разрушают экономику России?
Об этом в эфире телемарафона заявил уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает 24 Канал. Он также рассказал, как работают комбинации различных типов ограничений.
По словам уполномоченного, такое сокращение абсолютно реальных поступлений в российский бюджет – основной большой результат санкционных ограничений.
Хотелось бы быстрее, хотелось бы больше, но тот результат, который есть, он тоже довольно достойный,
– подчеркнул Власюк.
Например, стабильно снижаются нефтегазовые доходы страны-агрессора. Если в первом квартале она заработала более 40 миллиардов долларов на экспорте нефти, то в четвертом квартале ожидается, что это будет не более, чем 26 – 27 миллиардов долларов.
Кроме того, многие предприятия российского ВПК находятся в санкционных списках, которые между собой коррелируют. "И это тоже правильно, когда результата достигают благодаря комбинации различных типов санкционных ограничений", – добавил чиновник.
Также он вспомнил новости о якобы продаже очередной крупной партии золото-валютных резервов для Китая. Еще один трафик санкций – подорожание логистики.
Интересно! По оценкам российских организаций, которые исследуют логистику, доставка одинакового контейнера с оборудованием из Китая в порт Роттердама стоит до 2 тысяч евро, тогда как в Россию – около 6 тысяч евро, то есть примерно втрое дороже, что связывают с последствиями санкций.
В то же время Власюк отметил, что в России есть десятки нефтяных терминалов и тысячи нефтяных месторождений, поэтому повлиять на это другими способами реально только в долгосрочной перспективе. Более того, во многих санкционных пакетах партнеров существенный вклад сделала сама Украина.
В среднем в санкционных пакетах наших партнеров 40% – это наша работа, наши предложения, наши доказательства, и это тоже такая очень взаимовыгодная работа,
– подытожил уполномоченный президента.
Напомним, эксклюзивно для 24 Канала министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин объяснил, что затягивание мирных переговоров не "помогает" Владимиру Путину, поскольку также влияет на экономику его страны.
В то же время Дональд Трамп хорошо разбирается в этих аспектах, поэтому постарается не спешить, влияя на снижение цен на нефть.
