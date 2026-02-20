Про це Дмитро Пєсков повідомив для російських ЗМІ.
Як у Кремлі відреагували на продовження санкцій?
Речник президента Путіна 20 лютого заявив, що рішення Трампа щодо продовження санкцій для Росії є "автоматичним рішенням". Пєсков додав, що про результати переговорів повідомлять після завершення усіх розмов.
Це рішення фактично є автоматичним – ідеться лише про продовження. Подальші кроки визначатимуть за підсумками переговорів після їх завершення,
– зазначив Пєсков.
Президент Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Росії через війну в Україні. З 6 березня 2026 року вони діятимуть ще рік. В Білому домі вважають, що російська агресія становить загрозу для США.
Що відомо про нові санкції проти Росії?
Нова Зеландія розширила санкції проти Росії, включивши 23 громадян, 13 підприємств і 100 суден "тіньового флоту" Москви. Країна знизила цінову "стелю" на російську нафту до 44,10 долара США.
Росія стикається з проблемою накопичення нерозпроданих запасів нафти через санкції та відмову покупців. Дисконт на російську нафту зріс до 29 доларів за барель.