Про це Дмитро Пєсков повідомив для російських ЗМІ.

Як у Кремлі відреагували на продовження санкцій?

Речник президента Путіна 20 лютого заявив, що рішення Трампа щодо продовження санкцій для Росії є "автоматичним рішенням". Пєсков додав, що про результати переговорів повідомлять після завершення усіх розмов.

Це рішення фактично є автоматичним – ідеться лише про продовження. Подальші кроки визначатимуть за підсумками переговорів після їх завершення,

– зазначив Пєсков.

Президент Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Росії через війну в Україні. З 6 березня 2026 року вони діятимуть ще рік. В Білому домі вважають, що російська агресія становить загрозу для США.

