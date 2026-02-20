Які санкції запровадила Нова Зеландія?
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Нової Зеландії.
У "чорний список" додали десятки громадян Росії та нафтових танкерів.
Санкції запровадили:
- проти 23 громадян і 13 підприємств із Росії та Ірану;
- ще проти 100 суден "тіньового флоту" Москви.
Зокрема, до санкційного списку країни потрапили:
- очільники російської криптовалютної біржі Garantex;
- кілька росіян, які працюють у розвідці Росії;
- троє громадян Ірану, які входять до складу правління ключової компанії із виробництва дронів Qods Avi.
Також Нова Зеландія знизила цінову "стелю" на нафту російського походження, яка транспортується морем, з 47,60 до 44,10 долара США.
Важливо! Таким чином, Нова Зеландія скоординувала свої нафтові санкції з Євросоюзом. Раніше цього року ЄС переглянув цінову "стелю" на російську нафту. З 1 лютого 2026 року гранична ціна на сировину складає 44,1 долара за барель, зазначається в указі Єврокомісії.
Хто ще тисне на Росію санкціями?
Також президент США Дональд Трамп продовжив запроваджені раніше санкції проти Росії через війну в Україні.
Мова йде про обмеження, які Сполучені Штати увели у кілька етапів:
- у вересні 2018 року через окупацію Криму;
- та в лютому 2022 року після "визнання" Москвою так званих ДНР і ЛНР.
Російська агресія продовжує становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США,
– йдеться в указі Білого дому
Тому США продовжили дію антиросійських санкцій.
Зауважте! Попередні санкції спливали 6 березня 2026 року. Новий указ продовжив їхню дію ще на один рік.
Які санкції ввела Нова Зеландія раніше?
У жовтні 2025 року Нова Зеландія розширила санкції проти "тіньового флоту" Москви, а також компаній, які забезпечують його роботу та обслуговування. До оновленого санкційного списку внесли 2 людей і 7 організацій.
З березня 2022 року уряд Нової Зеландії вже понад 35 разів запроваджував обмеження проти російських компаній, фізичних осіб та їхніх союзників. Для цього парламент країни ухвалив спеціальний закон, який дозволив спростити та пришвидшити процедуру введення санкцій.
Загалом різні види торгівельних, фінансових та інших обмежень Нова Зеландія застосувала вже більш ніж до 1,8 тисячі осіб і структур Росії та її союзників.