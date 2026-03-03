Конкретные договоренности могут появиться только после того, как стороны согласуют все детали. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время общения с российскими СМИ.

Какое заявление сделал Кремль?

По словам Пескова, "пока никакой ясности относительно сроков и места нет. Как только она появится, мы вас проинформируем".

Он добавил, что сейчас "вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам", намекая на влияние внешних геополитических факторов.

Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский говорил о надежде, что атака США на Иран не повлияет на дальнейший переговорный процесс и что третий раунд переговоров может состояться в начале марта. Однако в российской администрации пока не подтвердили эту информацию.

Представитель Кремля также подчеркнул, что окончательное решение относительно формата и места нового раунда должно быть достигнуто совместно всеми сторонами, и что Россия готова работать над этим в случае согласования соответствующих условий.

Зато в некоторых западных медиа сообщалось, что изначально переговоры планировались провести в Абу-Даби, однако место и даты могут измениться из-за сложной международной ситуации, в частности из-за обострения на Ближнем Востоке.

Зеленский признал, что переговоры – в тупике