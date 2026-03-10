Соответствующее мнение озвучил спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC.

Что сказал Уиткофф о переломе в войне или в переговорах?

По его мнению, война в Украине должна была завершиться быстрее, по крайней мере, этого ожидали в США. Однако там все же надеются на положительные изменения.

Мы видим признаки того, что обе стороны устали и истощены. И, надеюсь, это начало переломного момента. То же самое было на Ближнем Востоке. Там тоже был переломный момент, когда мы с Джаредом просто почувствовали, что они устали от войны. И будем надеяться, что мы находимся в такой точке сейчас – или скоро будем,

– высказался Уиткофф.

Интересно! Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер должны были ехать в Израиль, чтобы выразить недовольство действиями Тель-Авива. США не ожидали, что удары по нефтяной инфраструктуре Ирана будут такими масштабными. Но потом поездку отменили.

Относительно переноса переговоров представитель Трампа заявил – трехсторонняя встреча может состояться на следующей неделе. В то же время "процесс движется вперед".

"Знаете, мы настроены позитивно и будем сохранять позитивный настрой. Это война, которая должна закончиться, и мы будем сохранять позитивный настрой", – завершил он.

Но Уиткофф не ответил на вопрос телеканала, может ли война России против Украины закончиться в 2026 году. Разве что сказал "Трамп в целом успешно добивается урегулирования таких вопросов". То есть заявления Уиткоффа были максимально неконкретными.