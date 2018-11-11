Еще одна страна осудила проведение псевдовыборов на оккупированном Донбассе

Великобритания решительно осудила проведение незаконных выборов нового главаря пророссийских боевиков на оккупированной части Донбасса 11 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине в Twitter.

Читайте также: "Россия игнорирует позицию мира": в МИД резко высказались о псевдовыборах на Донбассе

В дипведомстве отмечают, что проведение этих фейковых выборов лишь отдаляет возможность мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины.

Нелегитимные "выборы", проводимые сегодня в так называемых "ЛНВ" и "ДНР", лишь подрывают усилия, направленные на достижение мира в регионе. Великобритания осуждает это грубое нарушение Минских соглашений,

– отметили в посольстве Великобритании.

The illegitimate “elections” being held today in the so-called “LPR” and “DPR” only serve to undermine efforts to achieve peace in the region. The UK condemns this flagrant violation of the #MinskAgreements — UK in Ukraine (@UKinUkraine) 11 ноября 2018 г.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины проводят "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.



30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.



Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированных территорий не участвовать в псевдовыборах и не отдавать свои голоса ни за одного из кандидатов.