18:46
11 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Еще одна страна осудила проведение псевдовыборов на оккупированном Донбассе

      69 Читати новину українською
      Великобритания осудила проведение псевдовыборов на Донбассе
      Великобритания осудила проведение псевдовыборов на Донбассе / Фото из открытых источников

      Великобритания решительно осудила проведение незаконных выборов нового главаря пророссийских боевиков на оккупированной части Донбасса 11 ноября.

      Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине в Twitter.

      Читайте также: "Россия игнорирует позицию мира": в МИД резко высказались о псевдовыборах на Донбассе

      В дипведомстве отмечают, что проведение этих фейковых выборов лишь отдаляет возможность мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины.

      Нелегитимные "выборы", проводимые сегодня в так называемых "ЛНВ" и "ДНР", лишь подрывают усилия, направленные на достижение мира в регионе. Великобритания осуждает это грубое нарушение Минских соглашений,
      – отметили в посольстве Великобритании.

       

      Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины проводят "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

      30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированных территорий не участвовать в псевдовыборах и не отдавать свои голоса ни за одного из кандидатов.

      Теги: Новости Украины Великобритания Война на Донбассе Новости политики Минские договоренности Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      сегодня , 16:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      Анастасія Можаровська
      Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      сегодня , 12:01 Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      Артем Овдієнко
      Романтичный Джек или отчаянный Хью: кто ты из персонажей Леонардо Ди Каприо?
      сегодня , 10:35 Романтичный Джек или отчаянный Хью: кто ты из персонажей Леонардо Ди Каприо?
      532
      Первая мировая: забытая война украинской истории
      сегодня , 10:01 Первая мировая: забытая война украинской истории
      Євгенія Мазур
      Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      сегодня , 09:30 Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      Дмитро Снєгирьов
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Участники "Евровидения 2011" ищут поклонников в Украине
       25 апреля 2011 , 15:44 5
      Музыкальное поздравление с 8 марта из зоны АТО
       8 марта 2015 , 13:34
      Между двумя украинскими городами проложили европейскую трассу
       1 сентября , 17:46
      Сборная Украины посетила военный госпиталь в День защитника Украины
       14 октября , 15:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук