Еще одна страна осудила проведение псевдовыборов на оккупированном Донбассе
Великобритания решительно осудила проведение незаконных выборов нового главаря пророссийских боевиков на оккупированной части Донбасса 11 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине в Twitter.
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В дипведомстве отмечают, что проведение этих фейковых выборов лишь отдаляет возможность мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины.
Нелегитимные "выборы", проводимые сегодня в так называемых "ЛНВ" и "ДНР", лишь подрывают усилия, направленные на достижение мира в регионе. Великобритания осуждает это грубое нарушение Минских соглашений,
– отметили в посольстве Великобритании.
Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины проводят "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.
30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированных территорий не участвовать в псевдовыборах и не отдавать свои голоса ни за одного из кандидатов.