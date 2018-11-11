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      Ще одна країна засудила проведення псевдовиборів на окупованому Донбасі

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      Великобританія засудила проведення псевдовиборів на Донбасі
      Великобританія засудила проведення псевдовиборів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Велика Британія рішуче засудила проведення незаконних виборів нового ватажка проросійських бойовиків на окупованій частині Донбасу 11 листопада.

      Про це повідомляє прес-служба посольства Великої Британії в Україні у Twitter.

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      У дипвідомстві наголошують, що проведення цих фейкових виборів лише віддаляє можливість мирного врегулювання ситуації на Сході України.

      Нелегітимні "вибори", що проводяться сьогодні в так званих "ЛНР" та "ДНР", лише підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру в регіоні. Велика Британія засуджує це грубе порушення Мінських угод,
      – наголосили в посольстві Великобританії.

       

      Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донеччини і Луганщини проводять "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.

      30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      Президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованих територій не брати участі у псевдовиборах і не віддавати свого голосу за жодного з кандидатів.

      Теги: Війна на Донбасі Псевдовибори на окупованому Донбасі Мінські домовленості Новини України Новини політики Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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