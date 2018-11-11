Без Путіна: Порошенко, Меркель і Макрон провели переговори в Парижі

Президент України Петро Порошенко у Парижі провів тристоронні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Порошенка Святослав Цеголко.

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Темою для переговорів стало проведення на окупованому Донбасі так званих "виборів" нового ватажка.

Порошенко, Меркель і Макрон проводять тристоронні переговори в Парижі щодо фейкових "виборів", які Росія проводить на окупованій частині Донбасу,

– написав Цеголко, опублікувавши фото з зустрічі Порошенка з Меркель і Макроном.

Що цікаво, президент Росії Володимир Путін, який також прибув у Париж для участі в урочистостях, приурочених до 100-річчя з дня закінчення Першої світової війни, на ці переговори запрошений не був.

11 листопада на окупованих територіях Донеччини і Луганщини проводять "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків. Низка країн ЄС та США засудили проведення цих псевдовиборів.



Президент України Петро Порошенко звернувся до мешканців окупованих територій із закликом не брати у них участі.