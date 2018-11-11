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      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Артем Овдієнко

      Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"

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      Навряд мешканці "ЛНР" та "ДНР" прислухаються до заборони України не "голосувати"
      Навряд мешканці "ЛНР" та "ДНР" прислухаються до заборони України не "голосувати" / Inosmi

      Чергові фейкові "вибори" влаштовує Росія на окупованих територіях – кажуть, всенародним голосуванням обиратимуть очільників так званих "ЛНР" та "ДНР".

      Звісно, про всенародне та про вибори – це відверта брехня, адже вибору там жодного немає й окупаційні адміністрації очолять ті, кого призначили з Москви – а саме Пушилін в так званій "ДНР" та Пасічник в так званій "ЛНР".

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      Хто вони такі, я поки на цьому увагу вашу загострювати не буду, це неважливо на даному етапі, більш докладно про них розкажу трохи згодом – коли їх підірвуть, спалять чи прострілять їм голови. Чекати цього не довго, Гіві, Моторала та Захарченко збрехати не дадуть. 

      Тут важливо інше – явка на цих фейкових виборах. З одного боку, ми чудово розуміємо, що явка може бути якою завгодно –  все одно намалюють красиву високу цифру. А з іншого боку – на ті ж вибори будуть зганяти населення, бюджетників й пенсіонерів – для телевізійної картинки. 

      Відтак, чільник СБУ закликав сьогодні тих українців, які перебувають нині на окупованих територіях, "волевиявлення" 11-го листопада – ігнорувати й не ходити на дільниці, погрожував за це кримінальною відповідальністю. Я от собі що думаю – якби я жив в окупації – чи наважився б я цієї неділі не піти до дільниці, чи наважився б так свій протест висловити – знаючи, що за таке мене можуть й "на підвал" забрати.

      І от як думаєте, що мене особисто більше налякало – можливе кримінальне переслідування від СБУ у майбутньому, колись, коли з тих територій піде Росія, чи осатанілий від безкарності російський бойовик, який вже завтра на підвалі мені буде нігті пасатижами виривати, випитуючи, чому я не ходив на вибори? Відповідь очевидна, погодьтеся.

      От тому я і вважаю – що сьогоднішні заклики й погрози з вуст СБУ – вони, звісно, правильні, як для держструктури, що покликана стояти на сторожі територіальної цілісності України, утім, з точки зору маленького українця, вони – недопустимі.

      Тим паче, що результати вже намальовані, відтак ризикувати власним життям ігноруючи те волевиявлення якось наче недоцільно, хоча в СБУ вважають по-іншому.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі Новини політики Новини Луганська війна Публікації
      Джерело: 24 Канал
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