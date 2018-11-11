Оприлюднили перші результати псевдовиборів ватажків окупованого Донбасу

11 листопада о 19:00 за київським часом на окупованому Донбасі завершилося голосування на так званих "виборах" голів псевдореспублік і депутатів "Народних рад". За словами очільниць "ЦВК" незаконних адміністративних утворень, у "ДНР" явка склала 80,1%, а у "ЛНР" – 77%.

Також в окупаційних адміністраціях наголосили, що "вибори" пройшли без жодних порушень і "провокацій" з боку офіційного Києва не було, передають як пропагандистські, так і російські ЗМІ.

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Відповідно до перших результатів, у ніким невизнаній "ДНР" після підрахунку 27,19% бюлетенів лідирує Денис Пушилін – наразі він тимчасово виконує обов’язки "голови", а призначили його на цю посаду після ліквідації попереднього вождя Олександра Захарченка.

На переконання окупантів, далі йде Роман Храменков, який здобув 17,3%, а за ним розмістилися Роман Євстифєєв (8,5%) і Володимир Медведєв.

Щодо окупованої території Луганщини, після опрацювання 31% голосів, першу сходинку зі 70,42% тут посідає також чинний виконувач обов’язків голови фейкової республіки Леонід Пасічник, який здобув цей пост після втечі попередника Ігоря Плотницького.

Також у "ЛНР" голосували за Олега Коваля (15,35%), Людмилу Руснак (5,48%), Наталію Сергун (7,71%) та інших маловідомих особистостей. Недійсними було визнано 1,04% бюлетенів.

Щодо "виборів депутатів до так званої "Народної ради "ЛНР", то за громадський рух "Мир Луганщині" свої голоси віддали 75,2% виборців, а за "Луганський Економічний Союз "проголосувало 24,18%.

Нагадаємо, 30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.