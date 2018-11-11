Обнародовали первые результаты псевдовыборов главарей оккупированного Донбасса

11 ноября в 19:00 по киевскому времени на оккупированном Донбассе завершилось голосование на так называемых "выборах" глав псевдореспублик и депутатов "Народных советов". По словам руководительниц "ЦИК" незаконных административных образований, в "ДНР" явка составила 80,1%, а в "ЛНР" – 77%.

Также в оккупационных администрациях отметили, что "выборы" прошли без нарушений и "провокаций" со стороны официального Киева не было, передают как пропагандистские, так и российские СМИ.

Читайте также: Псевдовыборы на оккупированном Донбассе: боевики в Донецкой области заявили о первом нападении

Согласно первым результатам, в никем непризнанной "ДНР" после подсчета 27,19% бюллетеней лидирует Денис Пушилин – сейчас он временно исполняет обязанности "председателя", а назначили его на эту должность после ликвидации предыдущего вождя Александра Захарченко.

По мнению оккупантов, далее идет Роман Храменков, который получил 17,3%, а за ним разместились Роман Евстифеев (8,5%) и Владимир Медведев.

Что касается оккупированной территории Луганщины, после обработки 31% голосов, первую строчку с 70,42% здесь занимает также действующий исполняющий обязанности главы фейковой республики Леонид Пасечник, который получил этот пост после бегства предшественника Игоря Плотницкого.

Также в "ЛНР" голосовали за Олега Коваля (15,35%), Людмилу Руснак (5,48%), Наталью Сергун (7,71%) и других малоизвестных личностей. Недействительными были признаны 1,04% бюллетеней.

Что касается "выборов депутатов в так называемую "Народную раду "ЛНР", то за общественное движение "Мир Луганщине" свои голоса отдали 75,2% избирателей, а за "Луганский Экономический Союз "проголосовали 24,18%.

Напомним, 30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власть России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.