В Кремле пригрозили Европе "тяжелыми последствиями" после псевдовыборов на Донбассе

В России считают, что Президент Украины Петр Порошенко и правительство должны начать переговоры с избранными на псевдовыборах главарями боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет ТАСС.

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Российский политик подчеркивает, что это надо сделать сейчас, "пока еще не поздно", если Украина "не хочет окончательно потерять эти территории".

Джамар также отметил, что попытки вернуть Донбасс силовым путем "закончатся очень печально".

При этом он добавил, что последствия "могут стать тяжелыми" и для всего европейского миропорядка.

К тому же представитель Совета Федерации РФ назвал результаты псевдовыборов в ОРДЛО "абсолютно ожидаемыми".

Напомним, 30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.