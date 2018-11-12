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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      У Кремлі пригрозили Європі "важкими наслідками" після псевдовиборів на Донбасі

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      У Росії погрожують Європі "наслідками" після виборів
      У Росії погрожують Європі "наслідками" після виборів / Фото з відкритих джерел

      У Росії вважають, що Президент України Петро Порошенко і уряд повинні почати переговори з обраними на псевдовиборах ватажками бойовиків окупованих районів Донецької та Луганської областей.

      Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, пише ТАСС.

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      Російський політик наголошує, що це треба зробити зараз, "поки ще не пізно", якщо Україна "не хоче остаточно втратити ці території".

      Джамар також зазначив, що спроби повернути Донбас силовим шляхом "закінчаться дуже сумно".

      При цьому він додав, що наслідки "можуть стати важкими" і для всього європейського світопорядку.

      До того ж представник Ради Федерації РФ назвав результати псевдовибори в ОРДЛО "абсолютно очікуваними".

      Нагадаємо, 30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Новини політики Псевдовибори на окупованому Донбасі Війна на Донбасі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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