Венгерский политик был "наблюдателем" на псевдовыборах на Донбассе: есть реакция Украины

Член венгерской партии "Йоббик" Гергьо Тамаш Шама был "наблюдателем" за псевдовыборами пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп призвала Будапешт отреагировать на этот инцидент.

"Обратилась к председателю партии "Йоббик , Областному Совету Бекеш и Министерству внешней экономики и иностранных дел Венгрии. Мы высоко ценим поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в Украине. Такие же действия отдельных "политиков" заслуживают сурового осуждения и надлежащую реакцию с тем, чтобы предотвратить их повторение ", – написала украинский дипломат в своем Facebook.

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Такое поведение в погоне за популярностью, забывая о почти ежедневных потерях от длительной российской агрессии среди украинских граждан, в том числе венгерской национальности, не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, но и просто глубоко аморально,

– отметила Непоп.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса происходили псевдовыборы новых вожаков пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.