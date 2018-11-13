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      Венгерский политик был "наблюдателем" на псевдовыборах на Донбассе: есть реакция Украины

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      Гергьо Тамаш Шама был "наблюдателем" за псевдовыборами пророссийских боевиков
      Гергьо Тамаш Шама был "наблюдателем" за псевдовыборами пророссийских боевиков / Фото из свободных сетей

      Член венгерской партии "Йоббик" Гергьо Тамаш Шама был "наблюдателем" за псевдовыборами пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп призвала Будапешт отреагировать на этот инцидент.

      "Обратилась к председателю партии "Йоббик , Областному Совету Бекеш и Министерству внешней экономики и иностранных дел Венгрии. Мы высоко ценим поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в Украине. Такие же действия отдельных "политиков" заслуживают сурового осуждения и надлежащую реакцию с тем, чтобы предотвратить их повторение ", – написала украинский дипломат в своем Facebook.

      Читайте также: Для чего Путину псевдовыборы на Донбассе: Жебровский раскрыл цель Кремля

      Такое поведение в погоне за популярностью, забывая о почти ежедневных потерях от длительной российской агрессии среди украинских граждан, в том числе венгерской национальности, не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, но и просто глубоко аморально,
      – отметила Непоп.

      Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса происходили псевдовыборы новых вожаков пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.

      Как проходили псевдовыборы пророссийских боевиков на донбассе: хроника событий
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Скандал Венгрия
      Источник: 24 канал
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