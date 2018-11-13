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      Для чего Путину псевдовыборы на Донбассе: Жебровский раскрыл цель Кремля

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      Жебривский прокомментировал псевдовыборы на Донбассе
      Жебривский прокомментировал псевдовыборы на Донбассе / Фото из открытых источников

      Россия, организуя псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса, пытается продемонстрировать, что Нормандский формат ничего не дает, а президент Владимир Путин будет общаться только с лидером США Дональдом Трампом.

      Об этом заявил экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации, аудитор НАБУ Павел Жебривский в эфире телеканала ZIK.

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      Почему Россия так спешила с выборами в Донецкой и Луганской области? Первое – чтобы унизить статус Европы и чтобы показать, что Нормандский формат, который включает Меркель и Макрона (канцлер Германии и президент Франции 24 канал), ничего не дает. Россия хотела показать, что Путин будет разговаривать исключительно с Трампом. Возможно, еще с китайцами, но по другим вопросам,
      сказал он.

      Экс-глава Донецкой области отметил, что еще одной причиной для проведения фейковых выборов стало желание Москвы посадить пророссийских боевиков за стол переговоров, о чем говорит Путин "устами" своего кума, Виктора Медведчука.

      Жебривский подчеркнул, что организацией этих псевдовыборов Кремль нарушил минские договоренности и все международные нормы. В связи с этим Украина должна представить совершенно иной план относительно Донбасса.

      "Понятно, что нужен компромисс. А компромисс – это миротворцы на границе с Россией, миротворцы на линии разграничения и временная переходная администрация до выборов по украинскому законодательству. Собственно после этого можно говорить о принесении мира на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", – подчеркнул чиновник.

      Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса прошли псевдовыборы новых вожаков пророссийских боевиков. Их не признает ни Украина, ни весь цивилизованный мир. Как объявили оккупанты после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, вместе с тем неподконтрольные Киеву территории Луганской возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник.

      псевдовыборы на оккупированном донбассе: хроника событий
       
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      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости России Украина – Россия Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Новости политики Павел Жебривский Минские договоренности Новости Луганска Новости Донецка Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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