Для чого Путіну псевдовибори на Донбасі: Жебрівський розкрив мету Кремля

Росія, організовуючи псевдовибори на окупованих територіях Донбасу, намагається продемонструвати, що Нормандський формат нічого не дає, а президент Володимир Путін буде спілкуватися тільки з лідером США Дональдом Трампом.

Про це заявив екс-голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, аудитор НАБУ Павло Жебрівський в ефірі телеканалу ZIK.

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Чому Росія так поспішала з виборами на Донеччині і Луганщині? Перше – щоб принизити статус Європи і щоб показати, що Нормандський формат, який включає Меркель і Макрона (канцлерка Німеччини і президент Франції, – 24 канал), нічого не дає. Росія хотіла показати, що Путін буде розмовляти виключно з Трампом. Можливо, ще з китайцями, але щодо інших питань,

– сказав він.

Екс-очільник Донеччини зазначив, що ще однією причиною для проведення фейкових виборів стало бажання Москви посадити проросійських бойовиків за стіл переговорів, про що говорить Путін "вустами" свого кума, Віктора Медведчука.

Жебрівський підкреслив, що організацією цих псевдовиборів Кремль порушив Мінські домовленості та усі міжнародні норми. У зв'язку з цим Україна має представити зовсім інший план по Донбасу.

"Зрозуміло, що потрібен компроміс. А компроміс – це миротворці на кордоні з Росією, миротворці на лінії розмежування й тимчасова перехідна адміністрація до виборів за українським законодавством. Власне після того можна говорити про принесення миру на окуповані території Донецької і Луганської областей", – наголосив чиновник.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу пройшли псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Їх не визнає ні Україна, ні весь цивілізований світ. Як оголосили окупанти після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник.