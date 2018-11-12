Псевдовибори на окупованих територіях: чого хоче Кремль від України

В неділю, 11 листопада, пройшли псевдовибори у фейкових республіках. Явка, як каже Кремль зашкалювала, утім людей просто примушували сходитись на виборчі дільниці, погрожуючи їм фізичною розправою, як кажуть в українському Уряді.

Із феєрверками, російськими піснями та величезним триколором у центрі Луганська завершився спектакль під назвою "вибори".

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Святкують і у Донецьку, адже за сценарієм Кремля, у псевдореспубліках обрали ватажків і депутатів так званих народних рад. В окупованому Луганську результати оголосили ще зранку – за кандидатуру Леоніда Пасічника проголосувало 68,3% виборців. В окупованому Донецьку рахували бюлетені довше, але і тут сюрпризів не сталося – за Дениса Пушиліна проголосувало 60,85% виборців.

Цього разу українська влада діяла наввипередки. Приблизно такі результати ще у п'ятницю проспойлерила Служба безпеки України. Мовляв, у Кремлі їх намалювали заздалегідь.

Новообрані ватажки – не нові на Донбасі: Денис Пушилін був спікером так званого парламенту ДНР, раніше рекламував фінансову піраміди "МММ". Сепаратистські ЗМІ пишуть, що у Донецьку його недолюблюють.

Луганський ватажок Леонід Пасічник до війни на Донбасі працював в СБУ, у 2007 навіть отримав медаль від президента Ющенка "За військову службу Україні". Спочатку очолював так зване міністерство держбезпеки "ЛНР". Торік тимчасово очолив "ЛНР" після того, як його попередник Ігор Плотницький втік до Росії. Тож Кремль вирішив умовно легітимізувати уже старі обличчя.



Леонід Пасічник (ліворуч) та Денис Пушилін (праворуч)

Служба безпеки України припускає, на це витратили 100 мільйонів рублів. Напередодні голосування масово роздавали паспорти псевдореспублік усім охочим. А виборці дільниці перетворили на ярмарки розваг. Продавали дешеві яйця, олію, ковбасу і розігрували призи. Так намагалися заманити виборців.

Тим часом Росія вже радить Україні домовлятися з так званою новообраною владою. Інакше, погрожують у Раді Федерації, втратити окуповані території Донбасу.

Експерти кажуть, Кремль хоче використати псевдовибори для визнання квазіреспубліки – як і так званий референдум у Криму. За задумом, Пушилін і Пасічник замінять військових, організаторів "Русской весны" і учасників активної фази війни. Нових людей Росії буде легше усаджувати за стіл переговорів. Якщо Україна піде на це, потрапить в тенета економічного шантажу окупанта.

Як тільки ми поїдемо з ними на переговори, саме з цими "лідерами", вони відразу нам виставлять: раз це ваше, забирайте, ось вам ще 10 мільярдів боргів на додачу. Тобто Україна заплатить за війну, яку Росія сама і розв'язала,

– сказав військовий експерт Олег Старіков.

Однак, очікувати загострення на фронті поки не варто. Адже тепер Росія чекатиме на результати інших, уже справжніх виборів – Президента і Верховної Ради України. І вже тоді, незалежно від результатів, почне діяти.

Додамо, що Петро Порошенко пообіцяв покарати організаторів псевдоголосування, а Українська Центральна виборча комісія назвала їх нелегітимними. Євросоюз уже готує нові санкції проти Росії, адже вибори провели саме під її керівництвом. На дільниці привезли російських журналістів, а депутати Держдуми грали роль міжнародних спостерігачів.

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Крім того, для переконливості запросили декілька європейців з проросійськими поглядами – по одному з Бельгії, Франції, Італії і Греції. Їх навіть звозили подивитися на кафе "Сепар" у Донецьку, де наприкінці літа підірвали ватажка ДНР Олександра Захарченка.

Саме після цього вбивства бойовики й оголосили псевдовибори. Керівник так званої Ради міністрів сусідньої ЛНР Сергій Козлов взагалі втік з Донбасу. Соратники Захарченка поїхали до Москви домовлятися про поділ влади із помічником Путіна Владиславом Сурковим, якого вважають куратором бойовиків від Кремля. І ймовірно, він – режисер виборів у псевдореспубліках.