Які результати псевдовиборів на Донбасі "намалювала" Росія: оперативні дані СБУ

Кремль уже "намалював" результати фейкових виборів. Так, Пушиліна підтримає 55% населення "ДНР", а Пасічнику – 63% "лнрівців". Хоча, насправді, реальні настрої громадян на цих територіях є зовсім іншими.

Про це на брифінгу повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент 24 каналу.

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За його словами, як у 2014, так і в 2018 роках усі "переможці" виборів уже визначені. А результати лежать в адміністрації президента Росії.

Відкрию маленьку таємницю – оперативні дані. Думаю, вони трішки сплутають карти для тих, хто сидить на непідконтрольній території і режисує ці так звані вибори. За нашими даними, попередньо уже "намалювали» у "ДНР" для перемоги Пушиліна – 55% підтримки, а Пісічнику в "ЛНР" – 63%. Явка ж має становити 70% виборців,

– розповів голова СБУ.

Він також показав перехоплені аудіозаписи розмов, які є доказовою базою втручання Росії у псевдовибори.

"Також вони демонструють безпосередню причетність функціонерів адміністрації президента РФ до організації проведення "виборів", всупереч законодавству України. Йдеться і про процес підрахунку голосів, і про фальсифікацію результатів навіть цього фейкового волевиявлення", – заявив голова СБУ.

Зазначимо, що псевдовибори заплановано на 11 листопада. Однак 7 листопада зявилася інформація, що проросійські бойовики з угруповання "ДНР" вже почали голосувати.

Нагадаємо, 30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.



Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.