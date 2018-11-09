15:08
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Які результати псевдовиборів на Донбасі "намалювала" Росія: оперативні дані СБУ

      445 Читать новость на русском

      Кремль уже "намалював" результати фейкових виборів. Так, Пушиліна підтримає 55% населення "ДНР", а Пасічнику – 63% "лнрівців". Хоча, насправді, реальні настрої громадян на цих територіях є зовсім іншими.

      Про це на брифінгу повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент 24 каналу.

      Читайте також: Для чого Путіну псевдовибори на Донбасі: пояснення Клімкіна

      За його словами, як у 2014, так і в 2018 роках усі "переможці" виборів уже визначені. А результати лежать в адміністрації президента Росії.

      Відкрию маленьку таємницю – оперативні дані. Думаю, вони трішки сплутають карти для тих, хто сидить на непідконтрольній території і режисує ці так звані вибори. За нашими даними, попередньо уже "намалювали» у "ДНР" для перемоги Пушиліна – 55% підтримки, а Пісічнику в "ЛНР" – 63%. Явка ж має становити 70% виборців,
      – розповів голова СБУ. 

      Він також показав перехоплені аудіозаписи розмов, які є доказовою базою втручання Росії у псевдовибори.

      "Також вони демонструють безпосередню причетність функціонерів адміністрації президента РФ до організації проведення "виборів", всупереч законодавству України. Йдеться і про процес підрахунку голосів, і про фальсифікацію результатів навіть цього фейкового волевиявлення", – заявив голова СБУ.

      Зазначимо, що псевдовибори заплановано на 11 листопада. Однак 7 листопада зявилася інформація, що проросійські бойовики з угруповання "ДНР" вже почали голосувати.

      Нагадаємо, 30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.

      Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі СБУ Василь Грицак
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"
      сьогодні , 15:00 Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"
      Олексій Чибісов
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      7 листопада , 10:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Будівництво амбулаторій у селах: за якими схемами планують красти наші з вами гроші
      сьогодні , 14:00 Будівництво амбулаторій у селах: за якими схемами планують красти наші з вами гроші
      Віталій Шабунін
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні , 13:05 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      1 79783
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Прогноз погоди на 6 жовтня: у всій Україні буде сонячно та по-осінньому тепло
       6 жовтня , 09:31
      Нафта, авіація та Крим: про що говорили президенти України та Азербайджану
       14 липня 2016 , 12:32 1
      Віце-президент Карпат: Вівців у Львові і справді більше, ніж справжніх вболівальників
       16 вересня , 09:30
      Лідер Шахтаря відновився після травми і може зіграти з Динамо
       29 жовтня , 14:12
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук