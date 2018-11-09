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      Какие результаты псевдовыборов на Донбассе "нарисовала" Россия: оперативные данные СБУ

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      Кремль уже "нарисовал" результаты фейковых выборов. Так, Пушилина поддержит 55% населения "ДНР", а Пасечника – 63% "элэнэровцев". Хотя, на самом деле, реальные настроения граждан на этих территориях совсем другие.

      Об этом на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент 24 Канала.

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      По его словам, как в 2014, так и в 2018 годах все "победители" выборов уже определены. А результаты лежат в администрации президента России.

      Открою маленькую тайну – оперативные данные. Думаю, они чуточку перепутают карты для тех, кто сидит на неподконтрольной территории и режиссирует эти так называемые выборы. По нашим данным, предварительно уже "нарисовали" в "ДНР" для победы Пушилина – 55% поддержки, а Пасечнику в "ЛНР" – 63%. Явка же должна составлять 70% избирателей,
      – рассказал глава СБУ.

      Он также показал перехваченные аудиозаписи разговоров, которые являются доказательной базой вмешательства России в псевдовыборы.

      "Также они демонстрируют непосредственную причастность функционеров администрации президента РФ к организации проведения "выборов" вопреки законодательству Украины. Речь идет и о процессе подсчета голосов, и о фальсификации результатов даже этого фейкового волеизъявления", – заявил глава СБУ.

      Отметим, что псевдовыборы запланированы на 11 ноября. Однако 7 ноября появилась информация, что пророссийские боевики из группировки "ДНР" уже начали голосовать.

      Напомним, 30 октября на заседании Совета безопасности ООН осудили проведение псевдовыборов на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой для нового цикла агрессии Кремля.

      Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Василий Грицак СБУ
      Источник: 24 Канал
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