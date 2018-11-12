20:36
12 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Псевдовыборы на оккупированных территориях: чего хочет Кремль от Украины

      32 Читати новину українською

      В воскресенье, 11 ноября, прошли псевдовыборы в фейковых республиках. Явка, как говорит Кремль зашкаливала, впрочем людей просто заставляли сходиться на избирательные участки, угрожая им физической расправой, как говорят в украинском Правительстве.

      С фейерверками, русскими песнями и огромным триколором в центре Луганска завершился спектакль под названием "выборы".

      Читайте также: Как боевики с фейерверками и обстрелами отпраздновали псевдовыборы: репортаж с передовой

      Празднуют и в Донецке, ведь по сценарию Кремля, в псевдореспубликах избрали главарей и депутатов так называемых народных советов. В оккупированном Луганске результаты объявили еще утром – за кандидатуру Леонида Пасечника проголосовали 68,3% избирателей. В оккупированном Донецке считали бюллетени дольше, но и здесь сюрпризов не произошло – за Дениса Пушилина проголосовали 60,85% избирателей.

      На этот раз украинская власть действовала наперегонки. Примерно такие результаты еще в пятницу проспойлерила Служба безопасности Украины. Мол, в Кремле их нарисовали заранее.

      Новоизбранные лидеры – не новые на Донбассе: Денис Пушилин был спикером так называемого парламента ДНР, ранее рекламировал финансовую пирамиду "МММ". Сепаратистские СМИ пишут, что в Донецке его недолюбливают.

      Луганский главарь Леонид Пасечник до войны на Донбассе работал в СБУ, в 2007 даже получил медаль от президента Ющенко "За военную службу Украине". Сначала возглавлял так называемое министерство госбезопасности "ЛНВ". В прошлом году временно возглавил "ЛНВ" после того, как его предшественник Игорь Плотницкий сбежал в Россию. Поэтому Кремль решил условно легитимизировать уже старые лица.

      Леонід Пасічник (ліворуч) та Денис Пушилін (праворуч)
      Леонид Пасечник (слева) и Денис Пушилин (справа)

      Служба безопасности Украины предполагает, на на это потратили 100 миллионов рублей. Накануне голосования массово раздавали паспорта псевдореспублик всем желающим. А избирательные участки превратили в ярмарки развлечений. Продавали дешевые яйца, масло, колбасу и разыгрывали призы. Так пытались заманить избирателей.

      Тем временем Россия уже советует Украине договариваться с так называемой новоизбранной властью. Иначе, угрожают в Совете Федерации, потерять оккупированные территории Донбасса.

      Эксперты говорят, что Кремль хочет использовать псевдовыборы для признания квазиреспублики – как и так называемый референдум в Крыму. По замыслу, Пушилин и Пасечник заменят военных, организаторов "Русской весны" и участников активной фазы войны. Новых людей России будет легче усаживать за стол переговоров. Если Украина пойдет на это, попадет в сети экономического шантажа оккупанта.

      Как только мы поедем с ними на переговоры, именно с этими "лидерами", они сразу нам выставят: раз это ваше, забирайте, вот вам еще 10 миллиардов долгов в придачу. То есть Украина заплатит за войну, которую Россия сама и развязала,
      – сказал военный эксперт Олег Стариков.

      Однако, ожидать обострения на фронте пока не стоит. Ведь теперь Россия будет ждать результаты других, уже настоящих выборов – Президента и Верховной Рады Украины. И уже тогда, независимо от результатов, начнет действовать.

      Добавим, что Петр Порошенко пообещал наказать организаторов псевдоголосования, а Украинская Центральная избирательная комиссия назвала их нелегитимными. Евросоюз уже готовит новые санкции против России, ведь выборы провели именно под ее руководством. На участки привезли российских журналистов, а депутаты Госдумы играли роль международных наблюдателей.

      Читайте также: В Кремле пригрозили Европе "тяжелыми последствиями" после псевдовыборов на Донбассе

      Кроме того, для убедительности пригласили несколько европейцев с пророссийскими взглядами – по одному из Бельгии, Франции, Италии и Греции. Их даже свозили посмотреть на кафе "Сепар" в Донецке, где в конце лета взорвали главаря ДНР Александра Захарченко.

      Именно после этого убийства боевики и объявили псевдовыборы. Руководитель так называемого Совета министров соседней ЛНР Сергей Козлов вообще сбежал из Донбасса. Соратники Захарченко поехали в Москву договариваться о разделении власти с помощником Путина Владиславом Сурковым, которого считают куратором боевиков от Кремля. И вероятно, он – режиссер выборов в псевдореспубликах.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Петр Порошенко Евросоюз
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как поехать на заработки и не попасть в рабство: что необходимо знать
      сегодня , 19:05 Как поехать на заработки и не попасть в рабство: что необходимо знать
      Яніна Ткачук
      Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      сегодня , 19:00 Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      Дмитро Гнап
      "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною
      сегодня , 19:00 "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною
      Олексій Чибісов
      Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      сегодня , 18:00 Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      Роман Кравець
      Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      сегодня , 17:02 Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      Дмитро Гнап
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      В зону АТО из Полтавы отправился новосозданный батальон "Полтавщина"
       29 сентября 2014 , 22:14
      Последний день зимы: 10 лучших песен, которые еще надо услышать в феврале
      28 февраля , 13:01
      "Выбирали такого президента – пожинайте плоды": олимпийский чемпион жестко наехал на Путина из-за сборной России
       28 июля , 20:11
      В Украине изменят правила регистрации автомобиля
       7 сентября , 09:04
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук