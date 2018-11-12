Псевдовыборы на оккупированных территориях: чего хочет Кремль от Украины

В воскресенье, 11 ноября, прошли псевдовыборы в фейковых республиках. Явка, как говорит Кремль зашкаливала, впрочем людей просто заставляли сходиться на избирательные участки, угрожая им физической расправой, как говорят в украинском Правительстве.

С фейерверками, русскими песнями и огромным триколором в центре Луганска завершился спектакль под названием "выборы".

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Празднуют и в Донецке, ведь по сценарию Кремля, в псевдореспубликах избрали главарей и депутатов так называемых народных советов. В оккупированном Луганске результаты объявили еще утром – за кандидатуру Леонида Пасечника проголосовали 68,3% избирателей. В оккупированном Донецке считали бюллетени дольше, но и здесь сюрпризов не произошло – за Дениса Пушилина проголосовали 60,85% избирателей.

На этот раз украинская власть действовала наперегонки. Примерно такие результаты еще в пятницу проспойлерила Служба безопасности Украины. Мол, в Кремле их нарисовали заранее.

Новоизбранные лидеры – не новые на Донбассе: Денис Пушилин был спикером так называемого парламента ДНР, ранее рекламировал финансовую пирамиду "МММ". Сепаратистские СМИ пишут, что в Донецке его недолюбливают.

Луганский главарь Леонид Пасечник до войны на Донбассе работал в СБУ, в 2007 даже получил медаль от президента Ющенко "За военную службу Украине". Сначала возглавлял так называемое министерство госбезопасности "ЛНВ". В прошлом году временно возглавил "ЛНВ" после того, как его предшественник Игорь Плотницкий сбежал в Россию. Поэтому Кремль решил условно легитимизировать уже старые лица.





Леонид Пасечник (слева) и Денис Пушилин (справа)

Служба безопасности Украины предполагает, на на это потратили 100 миллионов рублей. Накануне голосования массово раздавали паспорта псевдореспублик всем желающим. А избирательные участки превратили в ярмарки развлечений. Продавали дешевые яйца, масло, колбасу и разыгрывали призы. Так пытались заманить избирателей.

Тем временем Россия уже советует Украине договариваться с так называемой новоизбранной властью. Иначе, угрожают в Совете Федерации, потерять оккупированные территории Донбасса.

Эксперты говорят, что Кремль хочет использовать псевдовыборы для признания квазиреспублики – как и так называемый референдум в Крыму. По замыслу, Пушилин и Пасечник заменят военных, организаторов "Русской весны" и участников активной фазы войны. Новых людей России будет легче усаживать за стол переговоров. Если Украина пойдет на это, попадет в сети экономического шантажа оккупанта.

Как только мы поедем с ними на переговоры, именно с этими "лидерами", они сразу нам выставят: раз это ваше, забирайте, вот вам еще 10 миллиардов долгов в придачу. То есть Украина заплатит за войну, которую Россия сама и развязала,

– сказал военный эксперт Олег Стариков.

Однако, ожидать обострения на фронте пока не стоит. Ведь теперь Россия будет ждать результаты других, уже настоящих выборов – Президента и Верховной Рады Украины. И уже тогда, независимо от результатов, начнет действовать.

Добавим, что Петр Порошенко пообещал наказать организаторов псевдоголосования, а Украинская Центральная избирательная комиссия назвала их нелегитимными. Евросоюз уже готовит новые санкции против России, ведь выборы провели именно под ее руководством. На участки привезли российских журналистов, а депутаты Госдумы играли роль международных наблюдателей.

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Кроме того, для убедительности пригласили несколько европейцев с пророссийскими взглядами – по одному из Бельгии, Франции, Италии и Греции. Их даже свозили посмотреть на кафе "Сепар" в Донецке, где в конце лета взорвали главаря ДНР Александра Захарченко.

Именно после этого убийства боевики и объявили псевдовыборы. Руководитель так называемого Совета министров соседней ЛНР Сергей Козлов вообще сбежал из Донбасса. Соратники Захарченко поехали в Москву договариваться о разделении власти с помощником Путина Владиславом Сурковым, которого считают куратором боевиков от Кремля. И вероятно, он – режиссер выборов в псевдореспубликах.