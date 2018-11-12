Псевдовибори на окупованому Донбасі: США відзначилися погрозливою заявою у бік Росії

Офіційний Вашингтон засудив фейкові "вибори" на окупованих територіях Донбасу, які бойовики проводили 11 листопада. На думку американської сторони, це спроба Москви наділити законним статусом своїх представників на Донбасі.

Відповідну заяву оприлюднили на офіційному сайті Державного департаменту США.

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Як наголосили у відомстві, так звані "Донецька та Луганська народні республіки" не мають нічого спільного ані з мінськими угодами, ані з українським конституційним урядом, відтак "їх потрібно розпустити, як і незаконні збройні формування".

Якщо Росія розраховує, що незаконні "вибори" 11 листопада призведуть до міжнародної поваги до своїх представників, міжнародна реакція доведе, що вона помиляється. ОБСЄ відмовилася відслідковувати вчорашній фарс. Дії Росії засудили у столицях з обох боків Атлантики та у Раді безпеки ООН та ОБСЄ,

– зауважили дипломати.

Також Вашингтон заявив, що продовжить накладати пов'язані з Україною санкції проти Росії, "допоки Москва повною мірою не втілить Мінські угоди та не поверне контроль над Кримом Україні".

Нагадаємо, як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.