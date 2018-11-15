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      Україна готує новий потужний пакет санкцій: Турчинов назвав причину

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      Турчинов анонсував санкції України через псевдовибори на окупованому Донбасі
      Турчинов анонсував санкції України через псевдовибори на окупованому Донбасі / Офіційний сайт РНБО

      На сьогодні органи влади України та силовики готують новий пакет санкцій. Ці санкції в тому числі будуть застосовані проти причетних до організації та проведення псевдовиборів на окупованому Донбасі.

      Про це 15 листопада заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Зараз готується новий пакет санкцій, РНБО готує пропозиції, Кабінет міністрів, Служба безпеки, Верховна Рада внесла свої пропозиції. І я переконаний, що це буде потужний пакет різнопланових санкцій, в тому числі проти тих, хто був керівниками, натхненниками і організаторами проведення так званих виборів на окупованих територіях,
      – сказав Турчинов.

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      Секретар РНБО водночас не виключив, що до списку санкцій потраплять представники окремих європейських країн, які "вдавали, що спостерігають за протизаконними виборами на окупованих територіях".

      За словами Турчинова, санкції також будуть застосовані проти "широкого спектру українських підприємств, які співпрацюють з оборонним комплексом або посилюють безпеку і оборону Російської Федерації".

      Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Так, новим ватажком бойовиків Донеччини став ставленик Кремля Денис Пушилін, а ватажком бойовиків Луганщини став Леонід Пасічник. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ.

      як відбувались псевдовибори на окупованому донбасі: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Санкції Псевдовибори на окупованому Донбасі Олександр Турчинов РНБО
      Джерело: 24 Канал
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