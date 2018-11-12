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      Эскалация в Азовском море: могут ли США помочь Украине

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      США могут помочь Украине уменьшить давление России в Азовском море
      США могут помочь Украине уменьшить давление России в Азовском море / Фото из открытых источников

      Последние события указывают на то, что агрессия России в Украине может перекинуться и на Азовское море. Противостояние в Азовском море спровоцировало строительство российского моста, соединяющего оккупированный Крым и материковую территорию России.

      Об этом пишет американское аналитически-разведывательная агентство Stratfor.

      Читайте также: Зона контроля Украины в Азовском море увеличится вдвое

      Так, авторы материала отмечают, что напряжение возросло в результате ограничения движения украинских кораблей со стороны Москвы. Эскалация конфликта может иметь серьезные последствия.

      Агентство отмечает, что позиции России в регионе вблизи Черного моря значительно сильнее, чем украинские. По ее данным, в ВМС Украины есть только 66 боевых вспомогательных судов и 11 тысяч солдат. В то же время российский Черноморский флот в оккупированном Севастополе насчитывает более 2800 судов и 25 тысяч моряков.

      Кроме того, отмечают авторы, в среднем украинские корабли слабее, чем их российские враги. Хотя Россия не имеет постоянного присутствия в Азовском море, однако, сейчас в акватории находится 40 ее военных кораблей. К тому же она легко может перебросить необходимые силы из оккупированного Крыма.

      Поэтому помощь США будет критически важной для Украины в задании выстоять в Азовском море. Однако, по мнению авторов, в краткосрочной перспективе США не имеют реалистичных возможностей помочь украинскому флоту.

      Однако Вашингтон с Брюсселем могут потенциально помочь Киеву сократить потери от российской агрессии. Радикальная помощь от США, такие как военные корабли, может углубить конфликт.

      Смотрите также: Что на самом деле означает для Украины резолюция Европарламента по Азовскому морю

      Stratfor отмечает, что вместе с ростом российской угрозы на Востоке Украины становится более вероятным и начало войны между Киевом и Москвой в Азовском море. При этом российская блокировка кораблей в акватории может вылиться также в обострение конфликта между Россией и Западом. Поэтому Вашингтон обдумает свои возможные решительные действия на стороне Киева.

      Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию относительно ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте подчеркивают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

      Конфликт между украиной и россией в азовском море: хроника событий
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Оружие Новости России Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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