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      Ескалація в Азовському морі: чи можуть США допомогти Україні

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      США можуть допомогти Україні зменшити тиск Росії в Азовському морі
      США можуть допомогти Україні зменшити тиск Росії в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Останні події вказують на те, що агресія Росії в Україні може перекинутися і на Азовське море. Протистояння в Азовському морі спровокувало будівництво російського мосту, який з'єднує окупований Крим та материкову територію Росії.

      Про це пише американська аналітично-розвідувальна агенція Stratfor.

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      Так, автори матеріалу зазначають, що напруга зросла в результаті обмеження руху українських кораблів з боку Москви. Ескалація конфлікту може мати серйозні наслідки.

      Агенція зазначає, що позиції Росії в регіоні поблизу Чорного моря значно сильніші, ніж українські. За її даними, у ВМС України є лише 66 бойових допоміжних суден та 11 тисяч солдатів. Водночас російський Чорноморський флот в окупованому Севастополі нараховує понад 2800 суден і 25 тисяч моряків.

      Окрім того, наголошують автори, що в середньому українські кораблі слабші, ніж їхні російські вороги. Хоч Росія не має постійної присутності в Азовському морі, однак, зараз в акваторії перебуває 40 її військових кораблів. До того ж вона легко може перекинути необхідні сили з окупованого Криму.

      Відтак допомога США буде критично важливою для України у завданні вистояти в Азовському морі. Однак, на думку авторів, в короткостроковій перспективі США не мають реалістичних можливостей допомогти українському флоту.

      Однак Вашингтон з Брюсселем можуть потенційно допомогти Києву скоротити втрати від російської агресії. Радикальніша допомога від США, як от військові кораблі, може поглибити конфлікт.

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      Stratfor зауважує, що разом із зростанням російської загрози на Сході України зростає стає вірогіднішим і початок війни між Києвом і Москвою в Азовському морі. При цьому російське блокування кораблів в акваторії може вилитися також в загострення конфлікту між Росією і Заходом. Відтак Вашингтон обміркує свої можливі рішучі дії на боці Києва.

      Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.

      КОНФЛІКТ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Новини США Зброя Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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