Зона контролю України в Азовському морі збільшиться вдвічі

8 листопада в першому читанні Верховна Рада підтримала законопроект щодо збільшення зони контролю в Чорному і Азовському морях.

Як повідомляє Корреспондент.net, за цей законопроект проголосувало 238 депутати.

Читайте також: Анексія Азовського моря та втручання у вибори в Україні: чого прагне досягти Кремль

Документ має визначити статус зони за межами територіального моря України. Крім того, він надасть Україні можливості здійснювати контроль: митний, фіскальний, імміграційний та санітарний. Зрештою, Україна матиме права щодо затонулих у прилеглій зоні археологічних та історичних об'єктів.

Прийняття законопроекту необхідно і для запобігання вчиненню контрабандних операцій і нелегальних суднозаходів в закриті порти тимчасово окупованих територій України,

– йдеться у повідомленні.

Також планується надати дозвіл на переслідування, затримання і арешт суден-порушників, крім військових кораблів та інших державних суден, які використовуються не в комерційних цілях.

Нагадаємо, що 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, в Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.