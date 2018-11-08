Зона контроля Украины в Азовском море увеличится вдвое

8 ноября в первом чтении Верховная Рада поддержала законопроект об увеличении зоны контроля в Черном и Азовском морях.

Как сообщает Корреспондент.net, за этот законопроект проголосовало 238 депутатов.

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Документ должен определить статус зоны за пределами территориального моря Украины. Кроме того, он предоставит Украине возможности осуществлять контроль таможенный, фискальный, иммиграционный и санитарный. В конце концов, Украина будет иметь права на затонувшие в прилегающей зоне археологические и исторические объекты.

Принятие законопроекта необходимо и для предупреждения совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины,

– говорится в сообщении.

Также планируется разрешить преследования, задержание и арест судов-нарушителей, кроме военных кораблей и других государственных судов, используемых не в коммерческих целях.

Напомним, что 25 октября Европарламент принял резолюцию относительно ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте подчеркивают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.