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      Зона контроля Украины в Азовском море увеличится вдвое

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      Азовское море
      Азовское море / uk.etcetera.media

      8 ноября в первом чтении Верховная Рада поддержала законопроект об увеличении зоны контроля в Черном и Азовском морях.

      Как сообщает Корреспондент.net, за этот законопроект проголосовало 238 депутатов.

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      Документ должен определить статус зоны за пределами территориального моря Украины. Кроме того, он предоставит Украине возможности осуществлять контроль таможенный, фискальный, иммиграционный и санитарный. В конце концов, Украина будет иметь права на затонувшие в прилегающей зоне археологические и исторические объекты.

      Принятие законопроекта необходимо и для предупреждения совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины,
      – говорится в сообщении.

      Также планируется разрешить преследования, задержание и арест судов-нарушителей, кроме военных кораблей и других государственных судов, используемых не в коммерческих целях.

      Напомним, что 25 октября Европарламент принял резолюцию относительно ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте подчеркивают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

       
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости Крыма Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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