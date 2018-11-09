Ескалація в Азовському морі: Наєв розповів про спроби окупантів посилити конфлікт

Російські окупанти намагаються посилити ескалацію на Азовському морі. Маріупольський напрямок є одним із найважливіших у контексті створення передумов її протидії.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, повідомляє прес-центр штабу.

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Так, Наєв наголосив на важливості Маріупольського напрямку під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Расою Юкнявічене та головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.

Під час спілкування командувач Об'єднаних сил підкреслив, що Маріупольський напрямок сьогодні є одним з найважливіших у контексті створення передумов для протидії російським окупантам у їхніх намаганнях посилити ескалацію на Азовському морі,

– йдеться в повідомленні.

Орім того, Наєв зазначив, що основним компонентом гарантії миру та безпеки на Донбасі були і залишаються саме Об’єднані сили.

Нагадаємо, що 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, в Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.

