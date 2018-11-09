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      Ескалація в Азовському морі: Наєв розповів про спроби окупантів посилити конфлікт

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      Російські окупанти намагаються посилити ескалацію на Азовському морі, – Наєв
      Російські окупанти намагаються посилити ескалацію на Азовському морі, – Наєв / Фото з відкритих джерел

      Російські окупанти намагаються посилити ескалацію на Азовському морі. Маріупольський напрямок є одним із найважливіших у контексті створення передумов її протидії.

      Про це заявив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, повідомляє прес-центр штабу.

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      Так, Наєв наголосив на важливості Маріупольського напрямку під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Расою Юкнявічене та головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.

      Під час спілкування командувач Об'єднаних сил підкреслив, що Маріупольський напрямок сьогодні є одним з найважливіших у контексті створення передумов для протидії російським окупантам у їхніх намаганнях посилити ескалацію на Азовському морі,
      – йдеться в повідомленні.

      Орім того, Наєв зазначив, що основним компонентом гарантії миру та безпеки на Донбасі були і залишаються саме Об’єднані сили.

      Нагадаємо, що 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, в Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.
       

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Збройні Сили України Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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