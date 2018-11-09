Эскалация в Азовском море: Наев рассказал о попытках оккупантов усилить конфликт

Российские оккупанты пытаются усилить эскалацию на Азовском море. Мариупольское направление является одним из важнейших в контексте создания предпосылок ее противодействия.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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Так, Наев отметил важность мариупольского направления во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене и главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием.

Во время общения командующий Объединенных сил подчеркнул, что Мариупольское направление сегодня является одним из важнейших в контексте создания предпосылок для противодействия российским оккупантам в их стремлении усилить эскалацию на Азовском море,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Наев отметил, что основным компонентом гарантии мира и безопасности на Донбассе были и остаются именно Объединенные силы.

Напомним, что 25 октября Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.