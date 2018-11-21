Россия отличилась циничным заявлением по ситуации в Азовском море

Проверки Россией судов и их безосновательное задержание в Азовском море якобы не являются противоправными, и соответствуют договоренности между РФ и Украиной, которая была заключена в 2003 году.

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, передает ТАСС.

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Ранее представительница ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини заявила, что Евросоюз собирается применить конкретные меры в отношении России из-за ситуации в Азовском море. Также, Кремль предупредили о необходимости прекратить "чрезмерные инспекции" судов в море, поскольку они наносят ущерб не только экономике Украины, но и судам под флагами европейских стран.

Я бы посоветовал прежде чем делать какие-либо заявления, почитать договор между РФ и Украиной от 2003 года. Из него будет кристально ясно, что действия по проверке тех или иных судов совершенно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом, которые действуют и определяют статус Азовского моря как внутренних вод двух государств,

– заявил глава МИД РФ.

Также Лавров пожаловался, что якобы "не слышал никаких обвинений или озабоченности со стороны Брюсселя", когда Украина задерживала российские рыболовецкие суда, которые заходили в порты оккупированного Крыма.

Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция также предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься состоянием дел в регионе. Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

О каком договоре идет речь?

Договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в декабре 2003 года после конфликта между двумя странами вокруг украинского острова коса Тузла.



Согласно соглашению, Азовское море и Керченский пролив де-юре являются "внутренними водами Украины и Российской Федерации" без разграничения границ. При этом в документе прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств, а также разграничено Азовское море.