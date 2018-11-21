Росія відзначилася цинічною заявою щодо ситуації в Азовському морі

Перевірка Росією суден та їх безпідставне затримання в Азовському морі нібито не є протиправними, і відповідають домовленості між РФ та Україною, яка була укладена у 2003 році.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи заяви голови дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, передає ТАСС.

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Раніше представниця ЄС із питань закордонних справ Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз збирається застосувати конкретні заходи щодо Росії через ситуацію в Азовському морі. Також, Кремль попередили про необхідність припинити "надмірні інспекції" суден в морі, оскільки вони завдають шкоди не тільки економіці України, а й суднам під прапорами європейських країн.

Я б порадив перш ніж робити які-небудь заяви, почитати договір між РФ і Україною від 2003 року. З нього буде кристально ясно, що дії з перевірки тих чи інших суден абсолютно вписуються у домовленості між Москвою і Києвом, які діють і визначають статус Азовського моря як внутрішніх вод двох держав,

– заявив глава МЗС РФ.

Також Лавров поскаржився, що нібито "не чув жодних звинувачень або стурбованості з боку Брюсселя", коли Україна затримувала російські риболовецькі судна, які заходили у порти окупованого Криму.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні. Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.

Про який договір йдеться? Договір між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки був підписаний у грудні 2003 року після конфлікту між двома країнами навколо українського острова коса Тузла.



Згідно з угодою, Азовське море і Керченська протока де-юре є "внутрішніми водами України і Російської Федерації" без розмежування кордонів. При цьому в документі прописані принципи свободи судноплавства для торгових суден і військових кораблів обох країн, а також розмежоване Азовське море.