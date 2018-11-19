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      Конфликт в Азовском море: Россия начала активную милитаризацию

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      В Черноморском регионе стало больше военных судов под "триколором", а оккупационная власть все время пугает перекрыть море украинским судам. Да и Украина не сидит на месте, в Бердянске продолжается создание военной базы, которую пополняют кораблями.

      Россия активно милитаризирует Азовские воды. Новый российский корабль появился сегодня, 19 ноября. За последний месяц это восьмое судно, которое перебросили в Азовское море, подсчитали участники проекта "Майдан иностранных дел".

      Читайте также: Украина уже потеряла Азовское море

      "В Ростов транзитом на Азовское море прибыл еще один новый корвет Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ – "Керчь", – написал на своей странице в Facebook руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

      Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский отмечает, что это не постепенная, а четкая эскалация, милитаризация Азовского моря и блокирование украинских портов. Зато Кремль в своей привычной манере говорит, что "их там нет".

      У нас на Азове нет военных баз, а военные корабли обеспечивают безопасность Крымского моста. Никакого наращивания военной мощи в Азове мы не планируем,
      – отметил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

      Зато россияне во всем обвиняют Украину, мол, в Бердянске создают военно-морскую базу, так что они вынуждены защищаться. Хотя базу в Бердянске Украина строит именно для того, чтобы защититься от России.

      Уже сегодня в пригороде Бердянска базируется 501 батальон морской пехоты. Туда перебросили новые катера "Гюрза М", "Кременчуг", "Лубны", которым всего несколько лет. А десантно-штурмовой катер "Кентавр" спустили на воду в сентябре. На защиту Азова могут стать и два корабля типа "Айленд", которых передали Украине Соединенные Штаты.

      Необходимо быть реалистами и рассчитывать на ту ресурсную базу, которая у нас есть сейчас. По состоянию на сегодня в военном плане Украина сделала все что может,
      – сказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

      Ситуация на Азовском море начала обостряться осенью 2018 года. Россия начала активно блокировать движение судов, следующих в украинские порты, после того как украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд", которое шло из Крыма под российским флагом и у всех членов экипажа были российские паспорта.

      Російське риболовецьке судно

      Российское рыболовецкое судно "Норд"

      Доказать, что рыбаки пытались незаконно пересечь границу, украинские правоохранители не смогли – весь экипаж отпустили. А вот Россия мстить не прекратила, и после открытия Керченского моста делает это все активнее. Всего в Азовское море россияне перебросили 40 военных катеров. От морской блокады начали страдать украинские порты, в частности в Бердянске и Мариуполе. Их грузопоток снизился в среднем на 10 – 20%. Это десятки миллионов гривен.

      Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция также предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься состоянием дел в регионе.

      Теги: Новости России Новости Украины Аннексия Крыма Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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