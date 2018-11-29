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      США пообіцяли військову допомогу Україні через агресію Кремля на Азові

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      Президент України Петро Порошенко заявив, що держсекретар США Помпео пообіцяв військову допомогу Україні
      Президент України Петро Порошенко заявив, що держсекретар США Помпео пообіцяв військову допомогу Україні / Соцмережі

      Як переконує Президент України Петро Порошенко, державний секретар США Майк Помпео запевнив його, що Вашингтон надасть Україні повну підтримку, включно з військовою, для захисту суверенітету.

      Таку заяву український гарант зробив у ефірі телеканалу CNN.

      Під час розмови з журналісткою Порошенко, зокрема, відзначив чітку позицію, яку висловила посол США в ООН Ніккі Хейлі на засіданні Ради безпеки. Також він нагадав і про реакцію на ці події з боку НАТО.

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      Водночас, за словами українського президента, під час телефонної розмови держсекретар США Майк Помпео пообіцяв "повну підтримку, включно з військовою" для захисту суверенітету України від російської агресії.

      Під час цієї розмови ми отримали повну підтримку, (обіцянку про – 24 канал) повну допомогу, включно з військовою допомогою, для координації того, що нам необхідно зробити для захисту суверенітету та територіальної цілісності,
      – додав він.

      Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія має намір взяти під одноосібний контроль доступ до українських портів, зокрема до Маріуполя.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це, група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

      РЕакція світової спільноти на ескалацію конфлікту на азові:
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президент України Конфлікт в Азовському морі Новини США Майк Помпео
      Джерело: 24 канал
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