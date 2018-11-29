США пообещали военную помощь Украин из-за агрессии Кремля на Азове

Как утверждает Президент Украины Петр Порошенко, государственный секретарь США Майк Помпео заверил его, что Вашингтон предоставит Украине полную поддержку, включая военную, для защиты суверенитета.

Такое завявление украинский гарант сделал в эфире телеканала CNN.

Во время разговора с журналисткой Порошенко, в частности, отметил четкую позицию, которую высказала посол США в ООН Никки Хейли на заседании Совета безопасности. Также он напомнил и о реакции на эти события со стороны НАТО.

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Однако, по словам украинского президента, во время телефонного разговора госсекретарь США Майк Помпео пообещал "полную поддержку, включая военную" для защиты суверенитета Украины от российской агрессии.

Во время этого разговора мы получили полную поддержку, (обещание про – 24 канал) полную помощь, включая военную помощь, для координации того, что нам необходимо сделать для защиты суверенитета и территориальной целостности,

– добавил он.

JUST IN: Ukraine’s President @poroshenko tells me that during a phone call with Mike Pompeo, the U.S. Secretary of State pledged “full assistance, including military assistance,” to protect Ukrainian sovereignty. pic.twitter.com/DyoKE9ipPq — Christiane Amanpour (@camanpour) November 27, 2018

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия намерена взять под единоличный контроль доступ в украинские порты, в частности в Мариуполь.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.Несмотря на это, группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта у Керченского пролива на украинском кораблях будто бы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.