Легко можно перейти границу, – премьер Болгарии об агрессии России в отношении Украины

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Украину и Российскую Федерацию к диалогу и сдержанности на фоне обострения ситуации в Азовском море.

Об этом премьер заявил на своей Facebook-странице.

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Бойко Борисов встревожены напряжением между военно-морскими силами Украины и России в Азовском море. Он добавил, что всегда отстаивал позицию о том, что отношения должны развиваться прагматично и с соблюдением всех правил международного сотрудничества.

Призываю коллег из Украины и Российской Федерации к уму и сдержанности, потому что очень легко перейти грань, после чего не будет возврата назад,

– добавил глава болгарского правительства.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.

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