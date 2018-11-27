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      Легко можно перейти границу, – премьер Болгарии об агрессии России в отношении Украины

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      Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Украину и Россию к диалогу
      Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Украину и Россию к диалогу / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Украину и Российскую Федерацию к диалогу и сдержанности на фоне обострения ситуации в Азовском море.

      Об этом премьер заявил на своей Facebook-странице.

      Читайте также: Военное положение в Украине: появилась первая реакция Путина

      Бойко Борисов встревожены напряжением между военно-морскими силами Украины и России в Азовском море. Он добавил, что всегда отстаивал позицию о том, что отношения должны развиваться прагматично и с соблюдением всех правил международного сотрудничества.

      Призываю коллег из Украины и Российской Федерации к уму и сдержанности, потому что очень легко перейти грань, после чего не будет возврата назад,
      – добавил глава болгарского правительства.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.

       

      Больше о военном положении смотрите в видео

       

      Теги: Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Новости политики Украина – Россия Новости России Болгария Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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