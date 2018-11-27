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      Легко можна перейти межу, – прем’єр Болгарії про агресію Росії щодо України

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      Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав Україну і Росію до діалогу
      Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав Україну і Росію до діалогу / Фото з відкритих джерел

      Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав Україну і Російську Федерацію до діалогу та стриманості на тлі загострення ситуації в Азовському морі.

      Про це прем’єр заявив на своїй Facebook-сторінці.

      Читайте також: Воєнний стан в Україні: з'явилась перша реакція Путіна

      Бойко Борисов стривожений напругою між військово-морськими силами України і Росії в Азовському морі. Він додав, що завжди відстоював позицію про те, що відносини повинні розвиватися прагматично та з дотриманням усіх правил міжнародного співробітництва.

      Закликаю колег з України та Російської Федерації до розуму і стриманості, тому що дуже легко можна перейти межу, після чого не буде повернення назад,
      – додав голова болгарського уряду.

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

       

       Більше про воєнний стан дивіться у відео

       

      Теги: Воєнний стан в Україні Конфлікт в Азовському морі Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Болгарія
      Джерело: 24 канал
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