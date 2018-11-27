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      "Это – война в Европе": президент Эстонии об эскалации в Азовском море

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      Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
      Президент Эстонии Керсти Кальюлайд / Фото из открытых источников

      Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала обстрел Россией украинских кораблей вблизи Керченского пролива войной и призвала международное сообщество коллективно и немедленно осудить российскую агрессию и требовать ее прекращения.

      Соответствующее заявление Кальюлайд распространила в своем Twitter.

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      В воскресенье Россия атаковала украинские военные корабли в Азовском море. Мы должны использовать правильные термины: это - война в Европе. Украинский народ уже вступил в войну с 2014 года, а Крымский полуостров все еще находится под оккупацией,
      – написала лидер Эстонии.

      Кроме этого, к своему сообщению политик добавила хэштег # WarInEurope (война в Европе).

      Кальюлайд призвала международное сообщество немедленно отреагировать на акт российской агрессии и требовать ее прекращения.

      "Молчаливое подтверждение означает де-факто признание оккупации Крымского полуострова. Международное сообщество, основанное на ценностях, не может позволить себе принять такую позицию. Война в Европе не будет и не может быть принята как обычное дело", – сказала Кальюлайд.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы до порта в Мариуполе планово и согласно международных норм.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      За это 26 ноября Верховная Рада по представлению Президента Украины Петра Порошенко провозгласила в 10 областях Украины военное положение на 30 дней.

       

       

      Теги: Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости политики Эстония
      Источник: 24 Канал
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